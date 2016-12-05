Программа подготовки руководителей Bosch

Bosch

Заинтересованы в международной карьере руководителя? Компания Bosch предлагает молодым специалистам пройти уникальную программу обучения и развития Junior Managers Program.

Создай своё будущее!

Заинтересованы в международной карьере руководителя? Компания Bosch предлагает молодым специалистам пройти уникальную программу обучения и развития Junior Managers Program. С самого начала вы получите ответственные задачи и проекты, а также международный опыт, изучите бизнес компании, разовьёте навыки управления. Наша программа даст вам возможности проявить себя с лучшей стороны. Принимайте вызов!

О программе

В течение 18—24 месяцев вы получите опыт в четырех-шести функциях, включая работу за границей. Вы будете активно участвовать в работе компании и различных проектах, а также, опираясь на советы и опыт своего наставника, развиваться профессионально и личностно.

Программа строится индивидуально для каждого участника. Ваше мнение будет отправной точкой при планировании обучения, семинаров и тренингов. Мы поможем вам выбрать наиболее эффективные для развития модули, которые будут соответствовать вашим интересам и навыкам. Ваш наставник поможет вам составить и реализовать карьерный план.

Вы можете выбирать позиции из следующих профессиональных сфер:

  • Финансы
  • Логистика
  • Закупки
  • Производство
  • Исследования и разработки
  • Информационные технологии
  • Продажи/Маркетинг
  • Работа с персоналом
  • Технические продажи

В рамках программы в течение года мы открываем отдельные вакансии. Следите за нашими объявлениями, чтобы выбрать подходящий вам вариант, или пришлите нам вашу заявку заранее.

Программа проходит в офисах Bosch в Москве, Энгельсе и Самаре.

Преимущества программы

  • Планирование программы с учетом ваших интересов — возможность создания своего будущего
  • Систематическое развитие лидерских качеств и навыков принятия решений
  • Помощь наставника в развитии карьеры
  • Международный опыт. Один из модулей программы обязательно проходит за границей
  • Построение широкой сети контактов в компании, что в дальнейшем поможет вам в работе
  • Бессрочный трудовой договор

Наши ожидания

Если вы получили диплом специалиста, магистра или мастера в бизнес- или технических дисциплинах, имеете опыт работы или стажировки, а также учились или работали за границей, то мы будем рады видеть вас среди участников программы.

Наши требования включают:

Дополнительная информация

Брошюра о программе подготовки руководителей (PDF, english version only)

  • Предпринимательский склад ума и лидерские качества
  • Новаторское мышление, креативность и желание обучаться
  • Ответственность и способность работать самостоятельно
  • Инициативность и высокий уровень ответственности
  • Активный образ жизни
  • Командность и коммуникативные навыки
  • Космополитичный взгляд
  • Свободное владение английским языком

Как пройти отбор на программу

Мы видим в участниках программы будущих руководителей компании, поэтому вам предстоит пройти несколько этапов отбора, что может занять несколько месяцев. В течение года мы открываем отдельные вакансии, с которых начинается программа. Вы можете подать заявку на открытую в данный момент позицию или прислать резюме в нашу базу данных, а мы свяжемся с вами, когда будет открыта подходящая вакансия.

Этапы отбора

  1. Заполните анкету. Если вы нашли подходящую вам вакансию в рамках программы, укажите ее в теме письма
  2. После рассмотрения вашей анкеты мы свяжемся для проведения с вами удаленных интервью
  3. Успешные кандидаты будут приглашены на центр оценки
  4. Финальным этапом станет интервью с менеджером компании

Часть этапов отбора будет проходить на английском языке.

Отбор проходит в течение всего года.

Кратко о программе

Сроки:
Набор идёт круглый год
Отбор открыт c:   Добавить в календарь Google календарь
Длительность программы 18 месяцев
Регистрация:
http://www.bosch-career.ru/ru/ru/joining_bosch_ru/graduates_ru/graduates.html
Компания на eGraduate.ru:
Bosch

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