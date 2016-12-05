Программа подготовки руководителей Bosch
Заинтересованы в международной карьере руководителя? Компания Bosch предлагает молодым специалистам пройти уникальную программу обучения и развития Junior Managers Program.
Создай своё будущее!
Заинтересованы в международной карьере руководителя? Компания Bosch предлагает молодым специалистам пройти уникальную программу обучения и развития Junior Managers Program. С самого начала вы получите ответственные задачи и проекты, а также международный опыт, изучите бизнес компании, разовьёте навыки управления. Наша программа даст вам возможности проявить себя с лучшей стороны. Принимайте вызов!
О программе
В течение 18—24 месяцев вы получите опыт в четырех-шести функциях, включая работу за границей. Вы будете активно участвовать в работе компании и различных проектах, а также, опираясь на советы и опыт своего наставника, развиваться профессионально и личностно.
Программа строится индивидуально для каждого участника. Ваше мнение будет отправной точкой при планировании обучения, семинаров и тренингов. Мы поможем вам выбрать наиболее эффективные для развития модули, которые будут соответствовать вашим интересам и навыкам. Ваш наставник поможет вам составить и реализовать карьерный план.
Вы можете выбирать позиции из следующих профессиональных сфер:
-
Финансы
-
Логистика
-
Закупки
-
Производство
-
Исследования и разработки
-
Информационные технологии
-
Продажи/Маркетинг
-
Работа с персоналом
-
Технические продажи
В рамках программы в течение года мы открываем отдельные вакансии. Следите за нашими объявлениями, чтобы выбрать подходящий вам вариант, или пришлите нам вашу заявку заранее.
Программа проходит в офисах Bosch в Москве, Энгельсе и Самаре.
Преимущества программы
- Планирование программы с учетом ваших интересов — возможность создания своего будущего
- Систематическое развитие лидерских качеств и навыков принятия решений
-
Помощь наставника в развитии карьеры
-
Международный опыт. Один из модулей программы обязательно проходит за границей
-
Построение широкой сети контактов в компании, что в дальнейшем поможет вам в работе
-
Бессрочный трудовой договор
Наши ожидания
Если вы получили диплом специалиста, магистра или мастера в бизнес- или технических дисциплинах, имеете опыт работы или стажировки, а также учились или работали за границей, то мы будем рады видеть вас среди участников программы.
Наши требования включают:
-
Предпринимательский склад ума и лидерские качества
-
Новаторское мышление, креативность и желание обучаться
-
Ответственность и способность работать самостоятельно
-
Инициативность и высокий уровень ответственности
-
Активный образ жизни
-
Командность и коммуникативные навыки
-
Космополитичный взгляд
-
Свободное владение английским языком
Как пройти отбор на программу
Мы видим в участниках программы будущих руководителей компании, поэтому вам предстоит пройти несколько этапов отбора, что может занять несколько месяцев. В течение года мы открываем отдельные вакансии, с которых начинается программа. Вы можете подать заявку на открытую в данный момент позицию или прислать резюме в нашу базу данных, а мы свяжемся с вами, когда будет открыта подходящая вакансия.
Этапы отбора
-
Заполните анкету. Если вы нашли подходящую вам вакансию в рамках программы, укажите ее в теме письма
-
После рассмотрения вашей анкеты мы свяжемся для проведения с вами удаленных интервью
-
Успешные кандидаты будут приглашены на центр оценки
-
Финальным этапом станет интервью с менеджером компании
Часть этапов отбора будет проходить на английском языке.
Отбор проходит в течение всего года.
Все программы