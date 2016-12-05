Программа подготовки руководителей Bosch

Заинтересованы в международной карьере руководителя? Компания Bosch предлагает молодым специалистам пройти уникальную программу обучения и развития Junior Managers Program.

Создай своё будущее!

Заинтересованы в международной карьере руководителя? Компания Bosch предлагает молодым специалистам пройти уникальную программу обучения и развития Junior Managers Program. С самого начала вы получите ответственные задачи и проекты, а также международный опыт, изучите бизнес компании, разовьёте навыки управления. Наша программа даст вам возможности проявить себя с лучшей стороны. Принимайте вызов!

О программе

В течение 18—24 месяцев вы получите опыт в четырех-шести функциях, включая работу за границей. Вы будете активно участвовать в работе компании и различных проектах, а также, опираясь на советы и опыт своего наставника, развиваться профессионально и личностно.

Программа строится индивидуально для каждого участника. Ваше мнение будет отправной точкой при планировании обучения, семинаров и тренингов. Мы поможем вам выбрать наиболее эффективные для развития модули, которые будут соответствовать вашим интересам и навыкам. Ваш наставник поможет вам составить и реализовать карьерный план.

Вы можете выбирать позиции из следующих профессиональных сфер:

Финансы

Логистика

Закупки

Производство

Исследования и разработки

Информационные технологии

Продажи/Маркетинг

Работа с персоналом

Технические продажи

В рамках программы в течение года мы открываем отдельные вакансии. Следите за нашими объявлениями, чтобы выбрать подходящий вам вариант, или пришлите нам вашу заявку заранее.

Преимущества программы

Планирование программы с учетом ваших интересов — возможность создания своего будущего

Систематическое развитие лидерских качеств и навыков принятия решений

Помощь наставника в развитии карьеры

Международный опыт. Один из модулей программы обязательно проходит за границей

Построение широкой сети контактов в компании, что в дальнейшем поможет вам в работе

Бессрочный трудовой договор

Наши ожидания

Если вы получили диплом специалиста, магистра или мастера в бизнес- или технических дисциплинах, имеете опыт работы или стажировки, а также учились или работали за границей, то мы будем рады видеть вас среди участников программы.

Наши требования включают:

Дополнительная информация Брошюра о программе подготовки руководителей (PDF, english version only)

Предпринимательский склад ума и лидерские качества

Новаторское мышление, креативность и желание обучаться

Ответственность и способность работать самостоятельно

Инициативность и высокий уровень ответственности

Активный образ жизни

Командность и коммуникативные навыки

Космополитичный взгляд

Свободное владение английским языком

Как пройти отбор на программу

Мы видим в участниках программы будущих руководителей компании, поэтому вам предстоит пройти несколько этапов отбора, что может занять несколько месяцев. В течение года мы открываем отдельные вакансии, с которых начинается программа. Вы можете подать заявку на открытую в данный момент позицию или прислать резюме в нашу базу данных, а мы свяжемся с вами, когда будет открыта подходящая вакансия.

Этапы отбора

Заполните анкету. Если вы нашли подходящую вам вакансию в рамках программы, укажите ее в теме письма После рассмотрения вашей анкеты мы свяжемся для проведения с вами удаленных интервью Успешные кандидаты будут приглашены на центр оценки Финальным этапом станет интервью с менеджером компании

Часть этапов отбора будет проходить на английском языке.

Отбор проходит в течение всего года.

Кратко о программе Сроки: Набор идёт круглый год

Отбор открыт c: 05 декабря 2016 Добавить в календарь Google календарь

Длительность программы 18 месяцев Регистрация: http://www.bosch-career.ru/ru/ru/joining_bosch_ru/graduates_ru/graduates.html

Компания на eGraduate.ru: Bosch

Набор идёт круглый годОтбор открыт c:Длительность программы 18 месяцев

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